VIDEO Moto2 | GP Australia 2022 | highlights e sintesi gara Caduta di Augusto Fernandez | solo 5 punti per Ogura

(Di domenica 16 ottobre 2022) Alonso Lopez (Speed Up) ha letteralmente dominato il Gran Premio d’, diciottesimo round del Mondiale. Lo spagnolo ha condotto sin dal via precedendo all’arrivo il connazionale Pedro Acosta (KTM) ed il britannico Jake Dixon (Aspar). Giornata positiva per il giapponese Ai(Honda Asia) dopo una clamorosada parte dell’iberico. Il centauro di KTM, virtualmente in vetta al Mondiale, ha perso l’occasione per allungare in campionato in seguito ad un errore nell’impegnativa curva 2, piega verso sinistra che non ha lasciato scampo al nativo di Madrid. Sedicesima piazza, invece, per Alessandro Zaccone (Gresini), il migliore tra gli italiani sotto la bandiera a scacchi. Da rimarcare in merito una scivolata da parte di Tony Arbolino (Marc VDS), ...