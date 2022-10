Verso il nuovo governo | Meloni sente Berlusconi | domani incontro tra i due leader nella sede di FdI Calenda | “C’è accordo per escluderci da vicepresidenze delle Camere”

(Di domenica 16 ottobre 2022) La premier in pectore: «Da sinistra attacchi scomposti, si mettano l’anima in pace». Pd: «Figli ditrattativa? Uno sfacciato conflitto d’interessi». Ladi FdI ricorda la deportazione nel Ghetto di Roma: «Furia nazifascista memoria di tutti italiani»

Sky Tg24

... dalle 11, la presentazione online alla comunità università delservizio di mobilità ...inviati alla comunità universitaria e ad alcune tesi di laurea è stata analizzata la mobilità da el'...Ecco tutte le tappe e il timingl'entrata in carica delesecutivo GIOVEDÌ 13 OTTOBRE " Prendono il via i passaggi parlamentari che porteranno tra una decina di giorni al giuramento del ... Nuovo governo Meloni, in settimana iniziano le consultazioni: le tappe verso la fiducia Ciò che accadrà l’anno prossimo dipende dall’evoluzione sui fronti caldi, il che a sua volta dipenderà dalla capacità dei governi di rispondere in modo adeguato | Editoriale di Lucrezia Reichlin per i ...Samuel Umtiti, nel giorno della sua conferenza stampa di presentazione da giocatore del Lecce, ha parlato anche delle peculiarità del campionato italiano e delle differenze con quello ...