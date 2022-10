Verona-Milan | rivivi la MOVIOLA | mani di Veloso | regolare l'1-0 Leao | Djurici e Depaoli | chiesti 3 rigori

Segui la partita train diretta sul nostro sito. 22:32 87' - Occasione per Depaoli Depaoli, su sponda di Djuric, calcia a botta sicura ma trova il decisivo intervento di Thiaw in ...Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Bentegodi,si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi1 - 2 MOVIOLA 1 Inizia il match 3 Tiro Giroud ...Verona-Milan 1-2, Bocchetti cade alla prima sotto il segno di Tonali: il racconto dal Bentegodi 16 Ottobre 2022 Pro Patria – Trento, Tedino: “Bene la vittoria ma siamo solo all’inizio: dedichiamo ...I gialloblù di Bocchetti escono sconfitti dal confronto con i rossoneri. Al Bentegodi passa il Milan grazie alle reti di Leao e Tonali Altra sconfitta per l’Hellas Verona. Contro il Milan non basta il ...