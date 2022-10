Verona Milan 0-0 LIVE | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca

(Di domenica 16 ottobre 2022) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 traAllo stadio Bentegodi,si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23.0-0Calcio d’inizio alle 20:45 Migliore in campo: a fine primo tempo PAGELLE0-0:(3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, De Paoli Verdi, Krustic; Henry. Allenatore.: Salvatore Bocchetti. A ...

Il difensore delMatteo Gabbia ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro ilLe parole del difensore rossonero Matteo Gabbia a DAZN: ESSERE SEMPRE PRONTI ...Commenta per primo Davide Faraoni , esterno dell' Hellas, ha parlato a Dazn prima della partita con il: 'Come sta la squadra dopo il cambio di allenatore Siamo sempre stati positivi, dispiace per questi cambiamenti. Dobbiamo pensare solamente ...Pioli prima di Verona-Milan spiega la decisione di impiegare Yacine Adli come titolare: c'è grande curiosità di vederlo all'opera.Stefano Pioli ha parlato a DAZN prima di Verona-Milan. CHELSEA – «Ci ha dato grande motivazione, stasera è un’altra partita. È troppo importante affrontarla al meglio, abbiamo messo da parte quella ...