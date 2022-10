(Di domenica 16 ottobre 2022) Davide, esterno dell'Hellas, ha parlato a Dazn prima della partita con il Milan: "Come sta la squadra dopo il...

19:42 La formazione ufficiale del: Montipò; Gunter, Magnani, Hien;, Tameze, Veloso, Depaoli; Verdi, Hrustic; Henry.Formazioni UFFICIALI- MilanVERONA (3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Hien, Gunter, Magnani;, Veloso, Tameze, Depaoli; Verdi, Hrustic; Henry. All. Bocchetti MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; ... Verona, Faraoni: 'Dispiace per il cambio d'allenatore, dobbiamo ritrovare lo spirito giusto' Davide Faraoni, esterno dell'Hellas Verona, è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Verona-Milan. Queste le sue dichiarazioni: Come sta la squadra dopo il cambio di ...Formazioni ufficiali Hellas Verona-Milan - La 10^ giornata di Serie A, si prepara a vivere il match tra la squadra di Bocchetti e quella di Pioli ...