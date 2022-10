Verissimo oggi domenica 16 ottobre | chi sono gli ospiti? Orario

Donatella Rettore ha parlato per la prima volta del tumore al seno che ha scoperto di avere nel 2020. La cantante ha ammesso di aver avuto paura: Parlando poi della vita: 'Devo fare i controlli. La vita cambia tra prima e dopo'. Donatella Rettore, con il suo look stravagante e le sue canzoni intramontabili, è stata ed è tuttora una delle icone della musica ...Ospitepomeriggio anel salotto di Silvia Toffanin , ha aperto alcuni cassetti della sua vita rivelando di aver avuto un tumore al seno , diagnosticatole nel 2020 in pieno lock - down. ...ROMA- Roma, zona Ponte Milvio, ore 15.30 di due giorni fa. Dopo i saluti, i baci e gli abbracci di rito, la scena, nell’ufficio dell’agente di Serena Rossi, è questa: lei ...«Maradona non è un dio ma uno stato d’animo. Come Napoli. E non mi chiedete di curare i miei sentimenti». La città e il suo mito si sovrappongono nel racconto emozionale che ne fa Daniel Pennac, itali ...