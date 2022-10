“Vergognoso” | Elenoire Ferruzzi senza freni | voltafaccia prima della diretta VIDEO

(Di domenica 16 ottobre 2022) I vipponi iniziano a giocare sul serio eaffina la sua strategia. Il suoarrivanews.com 15 10 22 (Mediaset)sta dividendo il pubblico proprio in queste ultime ore, dopo le sue dichiarazioni poco carine in giardino. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo alla vippona del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha dichiarato di aver voluto fortementedentro la casa più spiata d’Italia e la vippona ha cominciato la sua avventura poco meno di un mese fa insieme agli altri. Tra tutti i suoi coinquilini si é immediatamente coinvolta per Luca Salatino, l’ex tronista di Uomini e Donne ...

Pronta la risposta di Edoardo : Per me il tuo comportamento di oggi è, completamente ... 2022 Edoardo in serata si è anche confidato con Daniele ed: Il massaggio al gluteo per me è ...... dopo ilepisodio nei confronti di Marco Bellavia, bullizzato per aver mostrato un ... In nomination, infatti, sono finitiFerruzzi, Patrizia Rossetti, Giovanni Ciacci e Gegia. ...