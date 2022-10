Unomattina in Famiglia | gelo in studio fra Tiberio Timperi e Monica Setta

(Di domenica 16 ottobre 2022) Se in Mediaset ci si può odiare apertamente e lanciarsi frecciatine a vicenda più o meno palesi, in Rai la propria irritazione bisogna nasconderla. È il caso di Milo Infante palesemente insofferente nei confronti della rete che gli dà la linea sempre in ritardo; come anche il caso aincon ilcontinuo fra. Un paio di mesi fa lui le ha dato apertamente della raccomandata e oggi durante i saluti finali inla tensione è stata palese. “Voi fate tutto da soli io dò l’appuntamento alla prossima settimana” ha esorditoapprofittando di una pausa die Ingrid Muccitelli. “Allora un bacio affettuoso e ...

Alla fine della puntata diindel 16 ottobre: Timberio Timperi si è improvvisamente bloccato mentre parlava. È calato improvvisamente il gelo fra Tiberio Timperi e Monica Setta alla fine della puntata di ...... I fatti vostri , anche se è bene citare format come Scommettiamo che... e Mezzogiorno in... Crea poi anche il format di, il primissimo appuntamento mattutino della Rai , di cui ...Anche se condividono la conduzione di Uno Mattina In Famiglia non si sopportano e non fanno niente per nasconderlo. Dopo le schermaglie dell’esordio, stamattina, nel programma mattutino del weekend di ...Alla fine della puntata di Unomattina in famiglia del 16 ottobre: Timberio Timperi si è improvvisamente bloccato mentre parlava. È calato improvvisamente il gelo fra Tiberio Timperi e Monica Setta all ...