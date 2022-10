United | ten Hag | “Fred e Rashford hanno sbagliato due occasioni | meritavamo la vittoria”

Calciomercato.com

Dopo la rete che ha deciso il match in casa dei Toffees fissando il 2 - 1 l'allenatore del ManchesterErikHag ha dato fiducia al portoghese, schierandolo titolare nelle due partite ...... ma la furbata non ha ingannato l'arbitro di Manchester- Newcastle , gara finita 0 - 0 nell'... CR7, schierato daHag dall'inizio al centro dell'attacco, corre verso di lui, gli sfila la ... Ten Hag sicuro: 'Giocatori da 20 gol nel Manchester United' VIDEO Le parole del tecnico dei Red Devils Erik Ten Hag dopo il pareggio per 0-0 tra il suo Manchester United e il Newcastle.Il portoghese non sfrutta l'occasione concessagli da Ten Hag che contro il Newcastle lo ha riproposto nell'undici di partenza dopo due mesi: a Old Trafford è 0-0 e CR7 è ammonito per proteste.