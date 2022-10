Union Berlino-Borussia Dortmund | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di domenica 16 ottobre 2022) Di seguito ledella sfida, valevole per la decima giornata di Bundesliga. Alle 17:30 i padroni di casa, capolista a sorpresa del campionato tedesco, affronteranno ilallo Stadio An der alten Forsterei, reduci da una settimana poco entusiasmante. Il match sarà arbitrato da Tobias Stieler. L’ha avuto il suo inizio di stagione più bello di sempre nella massima serie tedesca, con due punti di vantaggio in alto nella classifica già alla decima giornata. I Die Eisernen hanno perso solo una partita fino ad ora (6 vittorie e 2 pareggi) e si sono rivelati un avversario ostico da sconfiggere, avendo incassato solo sei gol in nove partite, un ...