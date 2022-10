Un milione di bambini pregano il Rosario per cambiare il mondo

(Di domenica 16 ottobre 2022) Città del Vaticano – La Fondazione Pontificia “Aiuto alla Chiesa che Soffre” (ACS) invita ancora una volta parrocchie, asili, scuole e famiglie a partecipare all’iniziativa annuale di preghiera “Undiil”, che si svolgerà il prossimo 18 ottobre. Come ha ricordato Papa Francesco all’Angelus (leggi qui), scopo di questa campagna di preghiera è implorare pace e unità in tutto il, incoraggiandoe giovani a confidare in Dio nei momenti difficili, secondo il Presidente internazionale di ACS, il Cardinale Mauro Piacenza. Il poster della campagna di quest’anno presenta due mani aperte che racchiudono il globo e lo sostengono insieme aidi ogni continente. Queste mani simboleggiano il Padre divino che ha creato il ...

Alla preghiera dell'Angelus, inoltre, il Papa ha ricordato che 'martedì prossimo, 18 ottobre, la fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre promuove l'iniziativa 'Undirecita il Rosario'......