Ultime Notizie – Napoli-Bologna 3-2 | tris azzurro e primo posto solitario

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ilbatte ilper 3-2 nel match valido per la decima giornata della Serie A 2022-2023 e continua la corsa solitaria alin classifica. La squadra allenata da Spalletti sale a 26 punti e conserva 2 lunghezze di vantaggio sull’Atalanta. Ilrimane fermo a 7. LA PARTITA – Ilsi affida agli strappi di Kvaratskhelia per cercare di sfondare. Il georgiano accelera sulla fascia sinistra e al 20’ regala a Raspadori la prima vera chance della partita: diagonale impreciso. Al 23? Kvaratskhelia si mette in proprio, percussione e tiro: Skorupski è attento. La pressione delaumenta, Kvaratskhelia continua ad ispirare. Al 27’ assist per Politano, che spreca la migliore chance sparando alle stelle. Il monologo partenopeo si ...

Sky Tg24

Sempre secondo Edwards, però, il resto del cast sarebbe ben più attivo da questo punto di vista: " Ci sono un sacco di discussioni sul gruppo WhatsApp del cast sulleteorie. [...] A me ...House of the Dragon ha avuto il merito non soltanto di restituire a Westeros il fascino che ledue, criticatissime stagioni di Game of Thrones gli avevano sottratto, ma anche quello di farci (ri)scoprire un attore probabilmente fin troppo sottovalutato negli anni scorsi: stiamo parlando, ... Cronaca, notizie di oggi 16 ottobre. Cade dal tetto, operaio morto a Roma Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Nei giorni scorsi era apparsa una stella a cinque punte fatta con lo spray sulla sede locale di Fdi, prima del Msi, nel quartiere della Garbatella e uno striscione al Colosseo.