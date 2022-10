Ultime Notizie – Incidente lavoro | operaio precipita da tetto a Roma e muore

(Di domenica 16 ottobre 2022) Infortunio mortale sul, ieri intorno alle ore 14, in via della Nocetta a. Sul posto è intervenuta la polizia con gli agenti di Monteverde e della scientifica e l’ispettorato del. Da una prima ricostruzione unmoldavo di 47 anni èto daldi una villetta mentre stava eseguendo dei lavori per conto di una ditta. L’uomo è deceduto poco dopo. Sul caso indagano i poliziotti di Monteverde e rilievi sono stati svolti dalla scientifica. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Rallenta il trend di crescita dei nuovi contagi Covid in Veneto, 3.751 nelle24 ore rispetto ai 5.104 di ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione, che segnala anche una vittima. Il totale delle persone colpite dal'infezione dall'inizio della pandemia sale a 2.361.di Redazione Online Le news in diretta sulla formazione del nuovo governo con la premier in pectore Giorgia Meloni, il nuovo Parlamento, i possibili ministri, Meloni e gli altri protagonisti • ... Cronaca, notizie di oggi 16 ottobre. Cade dal tetto, operaio morto a Roma Governo, le news sul nuovo esecutivo. Meloni sulla Shoah: furia nazifascista memoria di tutti gli italiani Il presidente del senato La Russa: Il rastrellamento del ghetto di Roma rappresenta una delle ...Una bambina di due anni è stata salvata dall’ annegamento in un parco in Romania, dopo essere caduta in un pozzo. Nel video si vede una donna, probabilmente la madre, insieme a un bambino più grande, ...