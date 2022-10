Ultime Notizie – Governo | Meloni non arretra | “Fare in fretta”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ora la parola d’ordine nel centrodestra è far decantare la situazione. Sarà un weekend di riflessione dopo lo ‘strappo azzurro’ sull’elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato e lo scontro Fi-Fdi sugli ‘appunti del Cav’. Allo stato non è previsto nessun incontro tra Giorgia(oggi a casa con la famiglia) e Silvio Berlusconi, volato ieri sera ad Arcore per il fine settimana. La parola spetta, dunque, ai pontieri al lavoro in queste 48 ore per il disgelo. Anche se la mancata partecipazione al voto di Fi a palazzo Madama senza rispondere alla chiama e deporre la scheda bianca, dalle parti di Via della Scrofa è stata considerata da alcuni una ‘ritorsione’ per l’esclusione dal Cdm della fedelissima del Cav, Licia Ronzulli, da altri un tradimento se non un vero e proprio affronto. Ora si tratterà di capire quale sarà il punto di caduta per riallacciare ...