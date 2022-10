Ultime Notizie – Ascolti tv | ‘Tu sì que vales’ batte ‘Ballando con le stelle’ e vince la serata

(Di domenica 16 ottobre 2022) ‘Tù sì quecon lee si aggiudica glidella primadi ieri. Il programma di Canale 5 con Maria De Filippi ha ottenuto infatti 4.012.000 telespettatori e il 27,9% di share, mentre su la seconda puntata della trasmissione di Milly Carlucci su Rai1 ha totalizzato 3.699.000 telespettatori e il 20,2% nel segmentotutti in pista’ e 3.622.000 con il 25% nel programma. Al terzo posto si è piazzata La7 che con ‘In Onda’ ha registrato 826.000 telespettatori con il 4,4% di share. Rai3 con ‘Sapiens – Un solo pianeta’ ha conquistato 774.000 telespettatori e il 4,8% di share, mentre Rai2 con la serie ‘Blue Bloods’ ha raccolto 657.000 telespettatori e il 3,5% nel primo episodio, e 744.000 con il 4,3% nel secondo. Su Italia 1 il ...

