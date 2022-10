(Di domenica 16 ottobre 2022) Ore 18:00 Stadio Diego Armando Maradona, impegno valevole per la decima giornata di Serie A e che vede protagoniste. Gli azzurri faranno a meno dei due infortunati, il primo punta a tornare contro la Roma mentre il difensore kosovaro dovrebbe rientrare direttamente nel 2023. Da qualche minuto è stata ufficializzata la lista completa deiazzurri. Di seguito i ventiquattro scelti da mister Spalletti per la sfida odierna contro ildi Thiago Motta: (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) PORTIERI: Davide Marfella, Alex Meret, Salvatore Sirigu. DIFENSORI: Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Minjae Kim, Silva Duarte Mario Rui, Mathias Olivera, Leo Ostigard, Alessandro Zanoli, Karim Zedadka. CENTROCAMPISTI: Diego Demme, ...

Spazio Napoli

... basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sitowww. Difesa a 4 con Corazza sull'di destra, Mercier e Stivanello al centro con Motolese pronto a ...... basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sitowww. Dembele e N'Guessan al centro con Antolini che si posiziona sull'di sinistra. Centrocampo a ... UFFICIALE – Out Anguissa e Rrahmani: tutti i convocati di Napoli-Bologna Leggi su Sky TG24 l'articolo Springsteen, “Nightshift: il nuovo estratto in attesa dell'album Only The Strong Survive ...C'è il comunicato ufficiale: dovrà stare fuori due mesi, dopo l'infortunio nell'ultimo match di Champions League ...