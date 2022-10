Udinese | Sottil | 'I miei ragazzi sono consapevoli della loro forza | siamo stati all'altezza'

5,5: l'cerca di giocare compatta, raccolta, e poi far male in contropiede. Le occasioni le avrebbe pure, prende due traverse, ma frutto di fiammate abbastanza casuali. Contro una Lazio ...Commenta per primo Lazio -0 - 0 Silvestri 6,5 : chiude bene lo specchio su Anderson a metà primo tempo ed è miracoloso ... (dal 17' Success 5 : l'idea diera quella di far muovere di più ...Una Lazio poco concreta non riesce a beffare l’Udinese ed esce dall’Olimpico con l’amaro in bocca senza sporcare la rete avversaria. Al termine del match è intervenuto ...Lazio e Udinese pareggiano per 0-0 allo Stadio Olimpico nella sfida della decima giornata di Serie A 2022/23. I biancocelesti vengono bloccati dai friulani e non trovano il gol in casa dopo 9 mesi. La ...