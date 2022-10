Ucraina ultime notizie Ministro israeliano | è arrivato il momento di aiutare militarmente l’Ucraina

(Di domenica 16 ottobre 2022) Mosca denuncia un attentato in un centro di addestramento militare nella regione occidentale russa di Belgorod, dove oggi due uomini hanno aperto il fuoco uccidendo 11 persone e ferendone almeno quindici. Poche ore prima nella zona erano stati bombardati una centrale elettrica e un deposito di carburante. Zelensky:?«La Russia deve piangere circa 65.000 morti dall’inizio del conflitto per un pugno di persone al Cremlino che ignora la realtà»

Sky Tg24

