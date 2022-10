Ucraina-Russia | “Kiev può riprendere Crimea in estate” | lo scenario

(Di domenica 16 ottobre 2022) (Adnkronos) – L’potrebbela, annessa dallanel 2014, l’del prossimo anno. E’ la previsione fatta da Ben Hodges, ex comandante delle forze americane in Europa, parlando con il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung. “Quando guardo la situazione, vedo che la situazione dei russi peggiora di settimana in settimana. Dicono che la guerra sia una prova di volontà e di logistica, e su entrambi i fronti l’è di gran lunga superiore – ha affermato il generale – I russi devono perdere (la guerra), altrimenti ci riproveranno tra due o tre anni”. Secondo Hodges, “l’unica speranza” della leadership russa è che l’Occidente vacilli nel suo sostegno all’. “Quindi stanno facendo tutto il possibile per prolungare la ...

... cioè l'invasione dell', sono caduti sotto al fuoco di due non meglio definiti "terroristi". Secondo il ministero della Difesa russo due uomini provenienti da un Paese ex sovietico membro ...La previsione fatta da Ben Hodges, ex comandante delle forze americane in Europa L'potrebbe riprendere la Crimea, annessa dallanel 2014, l'estate del prossimo anno. E' la previsione fatta da Ben Hodges, ex comandante delle forze americane in Europa, parlando con il ... Ucraina Russia, news sulla guerra di oggi | Cremlino: Nato ci crea problemi, ma obiettivi non cambiano Un’allerta aerea è stata annunciata in tutte le regioni dell’Ucraina . Le autorità di Odessa, Nikolaev, Poltava e ...Allarme aereo in tutta l'Ucraina: Kiev: "Uccisi finora 423 bambini". Mosca annuncia la distruzione di polveriere e centri di comando ucraini ...