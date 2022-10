Ucraina | ‘Russi evacuano le istituzioni da Kherson’ Israele darà armi a Kiev Trovato impiccato il responsabile russo della mobilitazione

(Di domenica 16 ottobre 2022) Undici militari russi uccisi, una centrale elettrica e un deposito di carburante entrambi bombardati. E anche sedici esplosioni nell’area dell’aeroporto. Succede nella regione russa di Belgorod, l’oblast di confineFederazione più vicina al fronte caldo ucraino nord-orientale di Kharkiv e terreno di passaggio dal territorioverso le zone di combattimento. Anche nell’area appena annessa di Kherson, stando allo Stato Maggiore di, i russi stanno evacuando, dopo la popolazione, anche le cosiddette “statali”. Intanto insi sono abbattuti raid russi per un’ora, con l’allarme che è scattato in tutte le regioni. Ed è giallo intorno alla morte dell’ufficialeRoman Malyk, uno dei responsabili, ...

...sempre più vicina da quando la Russia di Putin nel febbraio del 2022 ha deciso di attaccare l'. Nel caso di un'escalation nucleare, le conseguenze si farebbero sentire anche in Italia. I,...21.21 Trovato morto capo mobilitazione russa Il tenente colonnello Roman Malyk, responsabile della mobilitazione dei riservistida inviare in, è stato trovato impiccato nella sua abitazione, in un villaggio nella regione di Primorsky. Lo riferiscono alcuni media internazionali, tra cui il Mirror e l'Hindustan ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto, giorno 235 - Media: trovato senza vita il responsabile della mobilitazione russa - Media: trovato senza vita il responsabile della mobilitazione russa