Ucraina | Kiev | “Pronti a liberare zona occupata Zaporizhzhia”

RaiNews

... cioè l'invasione dell', sono caduti sotto al fuoco di due non meglio definiti "terroristi". Secondo il ministero della Difesa russo due uomini provenienti da un Paese ex sovietico membro ...ha bombardato un deposito di petrolio nella regione di Belgorod in Russia, provocando un incendio. Questa mattina Ukrinform ha riferito di 16 esplosioni nell'area dell'aeroporto della città ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto, giorno 235 - Kiev, allarme aereo e raid in tutte le regioni ucraine - Kiev, allarme aereo e raid in tutte le regioni ucraine