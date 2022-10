(Di domenica 16 ottobre 2022) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Giuseppea questa storia quando chiedi digli ucraini. Perché li condanneresti a subire quello che è accaduto aldeldi. Non c'è pace senza libertà. E non puoi imporre la schiavitù ai popoli che non la accettano". Così Carlosu twitter postando la notizia su Yuri Kerpatenko, ild'orchestra deldiche sarebbe stato giustiziato dai russi dopo essersi rifiutato di suonare per le truppe d'occupazione.

La Svolta

