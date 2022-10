Ucraina | attacchi a Belgorod | nella città russa il poligono cruciale per la mobilitazione voluta da Putin

(Di domenica 16 ottobre 2022) Undici militari russi uccisi, una centrale elettrica e un deposito di carburante entrambi bombardati. Succederegionedi, l’oblast di confine della Federazione più vicina al fronte caldo ucraino nord-orientale di Kharkiv e terreno di passaggio dal territorio russo verso le zone di combattimento. E proprio ac’è ilmilitare dove vengono addestrati gli uomini che andranno a combattere in. Un crocevia logisticoanche per la grande“parziale” di fino a 300mila coscritti per rinforzare la forza militarein, ordinata e annunciata il 21 settembre dal presidente russo Vladimir. Non è la prima volta che ...

RaiNews

La guerra in, che ha messo le coscienze di milioni di persone del centro dell'Occidente ... perfino, di "guerre manipolate", nelle quali per giustificaread altri paesi sono stati ...Secondo Bergoglio, la guerra in'ha messo le coscienze di milioni di persone del centro ... perfino, di 'guerre manipolate', nelle quali per giustificaread altri paesi sono stati ... Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 234 - Mosca: 11 morti in attentato a centro addestramento militare Belgorod - Mosca: 11 morti in attentato a centro addestramento militare Belgorod Lo hanno trovato morto nei pressi della sua casa nella regione di Primorsky in Russia. Decesso avvenuto in «circostanze misteriose», recitano i rapporti. OmicidioPer quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...