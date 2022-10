Ucraina | allarme aereo nazionale | pioggia di missili | è l' attacco finale?

(Di domenica 16 ottobre 2022) In tutte le regioni ucraine, a eccezione della Crimea occupata, è stata annunciata un'allerta aerea. Lo riporta Ukrainska Pravda citando le autorità ucraine che hanno chiesto alla popolazione di ripararsi nei rifugi anti-aerei. Il capo dell'amministrazione statale regionale di Mykolaiv, Vitaly Kim, ha chiesto ai residenti di "prendere sul serio l'". Il presidente dell'amministrazione statale regionale di Kirovohrad, Andrey Raykovich, ha scritto sui social che "il nemico sta lanciando razzi in tutta l'". Questo pochi giorni dopo l'annuncio del presidente russo Vladimir Putin di porre fine agli attacchi indiscriminati contro l'e la rassicurazione di non voler annientare il Paese. Intanto, Mosca lancia altri messaggi inquietanti: l'assistenza della Nato a Kiev, "complica la situazione" ma "non influenza in alcun ...

RaiNews

... cioè l'invasione dell', sono caduti sotto al fuoco di due non meglio definiti "terroristi". Secondo il ministero della Difesa russo due uomini provenienti da un Paese ex sovietico membro ...Zelensky: la Russia dall'inizio del conflitto ha già dovuto piangere circa 65.000 morti. Kiev denuncia un pesante bombardamento nella notte su regione Nikopol. Le forze ucraine intanto stanno ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto, giorno 235 - Cremlino: nonostante la Nato la nostra operazione prosegue - Cremlino: nonostante la Nato la nostra operazione prosegue «I residenti hanno riferito di 16 esplosioni nell'area dell'aeroporto vicino a Belgorod, in Russia»: lo ha scritto su Telegram il Centro per le comunicazioni strategiche delle Forze armate ucraine, co ...Mentre il mondo ascolta Xi, Pechino evacua i connazionali e Gazprom alza il tiro sull'Ue. E con un intero Paese in allarme, le fiamme divampano proprio nella galera iraniana che ospita gli stranieri ...