Tv | ritorna MattinaLive | da lunedì 17 ottobre alle 11 | 30 su Canale 8

Leggi su ildenaro

(Di domenica 16 ottobre 2022) Dopo una stagione ricca di successi e di ospiti nazionali ed internazionali, si riaccendono le luci nello studio di “”, il morning show della Campania che racconta l’Italia: a partire da1711.30 il format sarà in onda sull’emittente8 (numero 14 del digitale terrestre) con la conduzione della pluripremiata giornalista Mariù Adamo. Interviste esclusive ai grandi personaggi, politica, attualità, spettacolo, sport, sanità e sociale: “” continuerà ad essere un osservatorio su un Paese in cambiamento,prese con le sfide del presente e le prospettive per il futuro. Tante le rubriche che faranno compagnia ogni giorno al pubblico con un appuntamento fisso con le ricette e la cucina in tempo reale targata “Md”. La ...