TripleMania XXX | Ecco chi affronterà gli FTR per i titoli di coppia della AAA

(Di domenica 16 ottobre 2022) Nuovi sfidanti in vista per gli FTR, Cash Wheeler e Dax Haywood sono pronti alla loro quinta difesa deidiAAA. I number one contenders sono stati definiti in quel diXXX, l’opener del principale eventoscena messicana è stato infatti un four way tag team match con in palio l’ambita title shot. Trionfo per Dragon Lee e Dralistico Il team che ha avuto la meglio è stato quello tra Dragon Lee & Dralistico, i due fratelli si sono imposti su Arez & Willie Mack, Myzteziz Jr. & Komander e Latigo & Toxin. La vittoria è arrivata in seguito ad una Double Underhook Piledriver di Dralistico su Toxin. Gli FTR ed il team composto da Dragon Lee e Dralistico si erano già affrontato in un eventoAAA risalente allo scorso marzo, ...