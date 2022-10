Torino | il futuro di Juric in bilico | c’entra il Derby!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 16 ottobre 2022) Se per la Juventus il Derby della Mole era un vero e proprio dentro o fuori non solo per il suo driver Massimiliano Allegri ma per l’intera squadra, anche sull’altra sponda del Po, quella granata, adesso serpeggiano non pochi malcontenti. Ombre e umori non certo positivi che si sono acuiti dopo la sconfitta subita ieri sera dagli uomini di, mettendo in discussione proprio lo stesso tecnico del. IvanLo riporta l’edizione cittadina del quotidiano La Repubblica all’indomani della vittoria della Juventus. Tutto nasce da una risposta di ieri in conferenza: “Chiederò rinforzi a gennaio? No, perché ho preso due schiaffi e ho fatto tre passi indietro. Prima facevo il ‘pazzo’, lavoravo e litigavo, adesso do il massimo ma faccio il mio e mi concentro sulla squadra, dedico le mie energie al campo di ...