Thiago Motta | “Bologna | che peccato Col Napoli potevamo prendere i tre punti”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 16 ottobre 2022)parla di dopo, il tecnico dei felsinei: “anche i treal Maradona“. La vittoria delcollascia l’amaro in bocca a. Il brasiliano a fine gara a Dazn dice: “Sono soddisfatto della prestazione, non del risultato. Sono soddisfatto dei ragazzi, perché abbiamo dimostrato di voler giocare alla pari contro una squadra che è in grande forma. Punto di svolta? Abbiamo fatto la partita di oggi perché abbiamo fatto una settimana ottima ed è quello che ci porta a giocare una partita di questo livello contro una grande squadra. Abbiamo fatto tante cose bene, tante cose da migliorare, la prestazione ci porta ad avere consapevolezza. E’ la ...