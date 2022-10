Terry e Maggie | le gemelle magiche del mondo manga

(Di domenica 16 ottobre 2022) Recentemente è ricomparso sulle nostre reti, con un discreto successo., le duein grado di teletrasportarsi (ma non solo) sono ancora un cult per chi ama idegli anni 90. Di cosa parla? Come in altri casi, anche questa volta siamo davanti ad un misto fra sh?joe fantasy. Mirakuru G?ruzu, inglesizzato in Miracle Girls, è nato dalla fantasia di Nami Akimoto e pubblicato per la prima volta in Giappone nel 1990, sino al 1994. Nel nostro Paese è arrivato nel 1997, in pubblicazione fino al 2000. Saint Tail la ladra dalla doppia identità La trama Tutta la storia ruota intorno alle due protagoniste, duemolto speciali: Tomomi (), la maggiore, è portata per ...

