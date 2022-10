Terremoto | altra lieve scossa nel foggiano all’alba Magnitudo 2 registrata alle 5 | 38 Epicentro fra San Giovanni Rotondo e Manfredonia

...Buono affronta il Savoia di Antonio Barbera che ha ritrovato il posto in panchina dopo il... Per l'Acerrana è tempo di pensare all'competizione: all'Arcoleo, il prossimo 19 ottobre, ...Il primo tempo è stato di stretto dominio rossoblu, a inizio ripresa Deiola ha avuto un'... Dopo ildello scorso campionato, dobbiamo crescere in autostima. I ragazzi devono capire che ...Il lieve sisma è stato registrato alle 5,38. Epicentro nel Gargano, ad undici chilometri da Manfredonia ed altrettanti da San Giovanni Rotondo. Magnitudo 2. Do il mio consenso affinché un cookie salvi ...Una scossa di terremoto si è verificata oggi in quel di Rieti, un sisma di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter. Ecco tutti i dettagli Ingv ...