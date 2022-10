Tennis | nuova fidanzata per Matteo Berrettini | ecco chi è

Leggi su sportface

(Di domenica 16 ottobre 2022)ha una. A riportarlo è “The Pipol Gossip“, che ha lanciato un’indiscrezione secondo cui ilta italiano avrebbe intrapreso una relazione con Paola Di Benedetto. Conduttrice radiofonica e showgirl italiana, avrebbe conosciutosui social network. I due si sarebbero poi incontrati a Torino, passando la notte insieme. Paola Di Benedetto è reduce da una storia con il cantante Rkomi, di fatto iniziata e morta in estate.ha invece frequentato la collega Ajla Tomljanovic negli ultimi anni, per poi essere paparazzato con la modella Meredith Mickelson. Al momento non è arrivata nessuna conferma né da parte delta né da parte della Di Benedetto, ma la storia pare più che seria. SportFace.