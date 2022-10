Tennis | Fit cambia nome | è nata la Federazione italiana tennis e padel

(Di domenica 16 ottobre 2022) Firenze, 16 ott. - (Adnkronos) - Èoggi a Firenze la(Fitp). Lo ha deciso la sessantesima Assemblea Nazionale della Feder, riunitasi in sessione straordinaria presso l'Hotel Hilton Metropole di Firenze. La decisione sarà adesso sottoposta al vaglio della Giunta Nazionale del Coni: se approvata, la nuova denominazione inizierà ad essere utilizzata a partire dal 1° gennaio 2023. Non è un caso che l'Assemblea si sia riunita in questa città. Fu proprio a Firenze che, il 16 maggio 1910, mosse i primi passi laLawn, che allora contava su 26 affiliati, il cuifu modificato nel 1933 con ...

La Federazione Italiana cambia nome. Con il voto di oggi a Firenze (dove la era nata 112 anni fa) dai delegati dell'assemblea straordinaria la Federazione assumerà il nome di Fitp, Federazione italiana e ... direttore e organizzatore del torneo Atp 250 Napoli Cup, per chiarire quanto avvenuto ... per cui ci siamo trovati sempre insieme alla e Atp di fronte a una scelta: se dare ancora tempo all'... Il tennis è da sempre sport nazionale ma, mai come negli ultimi 3-4 anni, ha riacquisito popolarità e credibilità e sta muovendo grandi interessi mediatici e commerciali. I grandi risultati dei tennis ...