Tennis | campi impraticabili per la Napoli Cup | si tenta il miracolo per salvare il torneo

(Di domenica 16 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ partita, anzi non è affatto partita, nel peggiore dei modi l’edizione più attesa dellaCup diAtp 250 che quest’anno punta su nomi importanti del ranking mondiale (c’è anche, tra gli altri, Matteo Berrettini). Ieri si è consumata la giornata più triste del, il day1 dedicato alle qualificazioni e, per chi già era entrato nel tabellone principale, turni di allenamento per testare clima e fondo deiinstallati alla rotonda Diaz a Mergellina. Il risultato è stato catastrofico: la pioggia del giovedì ha evidentemente condizionato la ‘presa’ dei prodotti Mapei (leader nel settore), il campo è venuto giù a pezzi, iti hanno subito mostrato il proprio malessere e le sfide di qualificazione sono state spostate tutte a ...

