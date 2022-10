la Repubblica

Possibile E come fa una F1 a rimanere incollata all'asfalto se le suegestiscono tutta quest'acqua come una turbina Tutto merito della capacità 'termica' della mescola , ovvero il potere di ...... segno di una superiorità(e anche numerica) che gli avversari in fondo certificano , ... La compagnia si è ingrossata velocemente quando Bagnaia è tornato in pista con il secondo treno di. ... Tecnica da F1: le gomme da bagnato che espellono 340 litri d'acqua al secondo Tornano gli Io e i Gomma Gommas in Romagna, il concerto si terrà Sabato 15 Ottobre al San Marino Cafè di Casal Borsetti (RA). Velocità, melodia, rock'n'roll e - soprattutto - Fun Fun Fun!!! Sono quest ...La sfida di uno pneumatico invernale come lo iON Winter appositamente per vetture EV è sicuramente impegnativa: alte prestazioni, elevata capacità di carico, poca resistenza al rotolamento. Ecco come ...