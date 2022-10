Tanya Yashenko | così la modella ha raggirato il principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa

(Di domenica 16 ottobre 2022) La travel blogger è accusata di circonvenzione d’incapace. C'è un sequestro da 1,5 milioni e una perizia in corso per accertare la subalternità del nobile

Due anni di amore finiti in tribunale con accuse incrociate. E i doni d'amore - una Mercedes e un B&B - fatti dal principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa, 52 anni, alla sua ex fiamma, la 36enne bielorussa, sono stati infine sequestrati. La modella Tanya Yashenko e i 110 mila messaggi al principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa La travel blogger è accusata di circonvenzione d'incapace. C'è un sequestro da 1,5 milioni e una perizia in corso per accertare la subalternità del nobile. Gli incaricati del gip hanno attestato lo stato di subalternità del nobile.