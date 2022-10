Tajani vice premier e 4 ministri a Forza Italia | la trattativa per ricucire il centrodestra | i nomi quasi certi sul totoministri

(Di domenica 16 ottobre 2022) La base su cui costruire un possibile accordo nelper la formazione del nuovo governo passerebbe da un punto fermo su Antoniocomedi Giorgia Meloni e la concessione di almeno 5 ministeri per. In attesa che la leader di FdI e Silvio Berlusconi si rivedano perlo strappo degli ultimi giorni partito dagli appunti del Cav al Senato e finito in avvertimenti e minacce incrociate, secondo il Corriere della Sera latra i partiti diper il prossimo esecutivo procede, per quanto a fatica, verso una mediazione che dovrebbe accontentare le ambizioni di tutti, o almeno buona parte di queste. Iper...

La base su cui costruire un possibile accordo nel centrodestra per la formazione del nuovo governo passerebbe da un punto fermo su Antoniocomepremier di Giorgia Meloni e la concessione di almeno 5 ministeri per Forza Italia. In attesa che la leader di FdI e Silvio Berlusconi si rivedano per ricucire lo strappo degli ultimi ...Certamente gli Esteri per, che diventerebbepremier come Salvini a meno che "FI davvero non lo accetti…". Più complicata la partita per la Giustizia, che Berlusconi reclama. Meloni ...In attesa che Sergio Mattarella conferisca alla leader di Fratelli d'Italia l'incarico di formare il nuovo governo si cerca la quadra definitiva del futuro esecutivo Meloni ...E' ancora da completare la lista dei nomi su cui Giorgia Meloni intende lavorare "se e quando" - come tiene spesso a sottolineare la presidente di Fratelli d'Italia - ricevera' l'incarico da Sergio Ma ...