Svenimenti | vomito e ambulanze chiamate con urgenza per gli spettatori | cosa sta succedendo nei cinema con l’horror Terrifier 2

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 ottobre 2022), urla, addiritturacon. Sono diverse le testimonianze su Twitter delle reazioni incontrollate deglialla visione del2. Tra cui una in cui si mostra la dotazione base per la proiezione del film: un sacchetto delgriffato Art the Clown. Difficile infatti non trasalire di fronte all’apparizione del protagonista pagliaccio vestito di bianco e nero, gesti inquietanti da mimo, denti sanguinanti e sguardo luciferino, del film diretto da Damien Leone, giunto al suo primo sequel. Già nel primo, uscito nel 2016 anche in Italia, abbiamo seguito le gesta del killer pagliaccio che non parla mai, ma che in una notte buia affetta, pugnala, squarta, un paio di ...