Supplenze graduatorie istituto | sanzione per rinuncia vale solo per quella scuola o per tutte quelle inserite nella domanda?

(Di domenica 16 ottobre 2022) Il docente, che rifiuta una proposta contrattuale dalledi, non potrà otteneredalla specifica graduatoria da cui è stato convocato e relativamente alla quale hato, per l'anno scolastico di riferimento. L'articolo .

...è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali) È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tagdi istituto edocenti da...In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, si procede allo scorrimento delleprovinciali per( GPS ). In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti ...Una storia particolare quella di Marcella Primiceri, 58 anni, di Mesagne, destinataria di supplenza ATA dopo essere stata 37 anni ...Nel 1985 aveva presentato domanda per lavorare come collaboratrice scolastica: nel 2022, 37 anni dopo arriva la chiamata. La storia è di Marcella Primiceri, una 58enne di Mesagne, in provincia diBrind ...