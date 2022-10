Studentessa bocciata per una sola insufficienza | scoppia il caso a Roma ' Nelle altre materie aveva 7 e 8'

Può una sola materia pregiudicare l'intero anno scolastico di una brillantePer una professoressa di inglese del liceo delle Scienze umane 'Giosuè Carducci' di ...ballo scolastico'......Il racconto delladi 25 anni agli inquirenti che indagano su 29 universitari di Economia per aver "comprato" prove e tesi da un docente: "Lo facevano soprattutto i ricchi"per la ...Può una sola materia pregiudicare l'intero anno scolastico di una brillante studentessa Per una professoressa di inglese del liceo delle ...Il racconto della studentessa venticinquenne agli inquirenti che stanno indagando 29 universitari di Economia per aver «comprato» prove e tesi da un docente: «Io bocciata più volte ma non me la sentiv ...