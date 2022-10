Sport in tv oggi | domenica 16 ottobre | programma e orari di tutti gli eventi

(Di domenica 16 ottobre 2022) Loin tv di16: ecco il, glie la copertura televisiva digliivi del giorno. Si inizia con la MotoGp alle 5 di mattina sul Circuito di Phillip Island in Australia. Da ricordare la finale dell’ATP di Firenze alle ore 20:00, e la prosecuzione della Serie A con cinque match in, ad aprire lala sfida tra Inter e Salernitana, alle 12:30. Di seguito il, glied i canali televisivi nel dettaglio.Face.

OA Sport

, domenica 16 ottobre 2022, saranno di scena diversi: il tennis con i tornei ATP di Firenze e Gijon e WTA di Cluj e San Diego, il tiro a segno con i Mondiali, i motori con il GP d'Australia ......ultimi due giorni delle manifestazioni organizzate dal Comune di San Vito Lo Capo in collaborazione con la associazione Kubo Event, il calendario degli eventi è molto ricco. Da un lato lo... Sport in tv oggi (domenica 16 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Protagonista lo sport più vicino al territorio. Quello dei tornei e delle competizioni organizzate dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, grazie all’impegno di tanti volontari che ad ...PHILLIP ISLAND - Marco Bezzecchi ha parlato dopo il quarto posto nel Gran Premio d'Australia, valevole per la diciassettesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota del team VR46, grazie al risu ...