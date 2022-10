Spezia-Cremonese LIVE 2-1 | Nzola risponde a Dessers | poi raddoppia Holm

(Di domenica 16 ottobre 2022), si salvi chi può. Nella decima giornata di Serie A alle 15 è in programma lo scontro diretto per la salvezza...

Al Picco, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Picco,si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi...In Serie A quest'anno ha diretto già tre gare cioè Sassuolo Lecce 1 - 0, Juventus2 - 0 e Atalanta1 - 1. In carriera ha diretto 174 gare ufficiali tirando fuori 794 cartellini ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Dopo la rinascita nerazzurra degli uomini di Inzaghi derivante dalla grande prestazione al Camp Nou nella notte di Champions di mercoledì, Lautaro e Barella hanno sbancato la Salernitana. La Serie A p ...