Spezia-Cremonese 2-2 | Pickel e Carnesecchi salvano i lombardi

(Di domenica 16 ottobre 2022) LA(ITALPRESS) – Finisce con un 2-2 scoppiettante lo scontro salvezza giocato al “Picco” tra. Ancora senza vittorie i, penultimi in classifica; salgono a quota 9 i liguri. Inizio fulmineo dellache, al 2?, festeggia la rete del vantaggio: sugli sviluppi di un corner il pallone arriva a Dessers per il vantaggio degli uomini di Alvini. Incassato il gol, loprova subito a riportarsi in gara e, al 19?, su azione di ripartenza, dalla media distanza Nzola calcia di potenza e batteper la rete del pareggio. Laaccusa visibilmente il colpo e, tre minuti dopo, locompleta la rimonta. Calcio d'angolo calciato dalla destra da Agudelo e pallone che finisce sui piedi di ...

Lazio* e Udinese* 21; Milan 20; Roma 19; Inter* 18; Juventus* 16; Sassuolo* 12; Empoli* e Torino* 11; Salernitana* e Monza* 10; Fiorentina 9;* 9; Lecce e Bologna 7; Verona 5;* 4; Commenta per primo2 - 2 Dragowski 6 : colpito a freddissimo. Un intervento poi per blindare il vantaggio. Amian 5 : torna dal 1° e la sua spinta si vede, ma spesso si dimentica di fare il difensore.