Sonia Bruganelli sbarca ad Amici 22? Il ' vezzo' inedito che piace tanto ad Alessandra Celentano

(Di domenica 16 ottobre 2022)è la vera rivelazione che quest'anno come non mai, sta emergendo sempre più al Grande Fratello Vip. Ecco perché la sua ultima immagine sui social, la affianca molto alla scuola didi Maria de Filippi. In fatto di look ed interventi,non ne sbaglia una. La prima esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip, ha visto principalmente i suoi battibecchi con la collega Adriana Volpe. Non c'è stato abbastanza spazio per ammirare la sua bellezza, la sua profonda intelligenza e la sua personalità. Paolo Bonolis ai microfoni di Silvia Toffanin, l'ha descritta come la persona "più giusta per ricoprire tale ruolo". In effetti lo è e lo ha ampiamente dimostrato in una serie di dinamiche in cui non si è tirata indietro nel commentare le varie vicende dei 'vipponi' in ...