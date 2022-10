Somma Vesuviana | Nunziatina picchiata dal rapinatore | è morta dopo quattro mesi

ilmediano.com

Un nuovo piano industriale entro la fine del 2022. Dema rilancia, ma restano sul tappeto molti punti interrogativi sul prosieguo delle attività nello stabilimento di . Il Fondo Cairn Capital che ...Il gruppo areonatico Dema controllato da Mediobanca ha comunicato al MISE di aver perso 190 milioni in 5 anni - Fortemente a rischio circa 700 lavoratori tra Brindisi eseguiranno aggiornamenti Lascia un tuo commento Tags: Brindisi Grippo areonatico Dema Mediobanca redazione PugliaPress Quotidiano Online Per i tuoi comunicati stampa scrivi a redazione@... Somma Vesuviana: weekend all'insegna dello sport, musica e spettacolo Non ce l’ha fatta Nunziata Campestre, la 76enne aggredita in casa a metà giugno da un pregiudicato che voleva derubarla. Nelle scorse ore la donna, nota ...Annuncio vendita Fiat Panda 1.2 Lounge usata del 2019 a Somma Vesuviana, Napoli nella sezione Auto usate di Automoto.it ...