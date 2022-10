Solidarietà di Mario Draghi alla campionessa di pallavolo Paola Egonu | «È un orgoglio dello sport italiano»

Leggi su open.online

(Di domenica 16 ottobre 2022) Arrivadadi pvolo, a seguitosfogo di ieri, 15 ottobre, in cui ha annunciato che sta pensando di lasciare la Nazionale. A parlarne è l’account ufficiale di Palazzo Chigi su Twitter che riferisce di una telefonata avvenuta in mattinata tra i due: «L’atleta azzurra è un, avrà future occasioni per vincere altri trofei indossando la maglia della Nazionale».è infatti considerata una delle giocatrici più forti al mondo. Ieri, nonostante la vittoria contro le statunitensi, è stata ripresa in uno sfogo in lacrime con il suo procuratore Marco Raguzzoni. ...