Solidarietà a Paola Egonu da parte del mondo della politica

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 16 ottobre 2022) ROMA –arriva dadel. Sulla sua pagina Facebook il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, la definisce “orgoglio italiano, fuoriclasse dentro e fuori il campo di volley. Le becere parole che le sono state rivolte non qualificano lei ma gli squallidi individui che le hanno pronunciate. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Di Maio e Salvini braccio di ferro sulla manovra Nazionale italiana pallavolo femminile batte l’Olanda “Il M5s non vuole l’escalation militare”, Conte non cambia idea Da Letta appello all’unitàGianluca Vacca contro Conte: “Usa i comizi di piazza ...