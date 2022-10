Sold out al Maradona per Napoli-Bologna 

(Di domenica 16 ottobre 2022) Per-Bologna lo stadio Diego Armandosarà tutto esaurito. Era nell’aria, ora è una certezza. Il Corriere dello Sport scrive: “Cinquantamila spettatori o giù di lì. Restano appena gli ultimi biglietti e poi lo stadio sarà dichiarato-out. Tutto esaurito. Un po’ come accaduto mercoledì in Champions. La squadra, insomma, ha riconquistato il popolo azzurro. Un popolo che sogna e che non smette di partecipare a quella che è diventata una grande festa del calcio. Un rapido calcolo? Tra oggi e l’Ajax, tra la coppa e il campionato, alsi parla della carica dei centomila”. Anche mercoledì scorso, in Champions League, alc’è stato il pienone. E già due giorni fa scrivevamo che erano quasi esauriti Distinti e Curve e che i biglietti venduti ammontavano già a 43mila. Ieri, ...

Di seguito il comunicato: Un risultato storico e un successo che va oltre ogni rosea aspettativa. La stagione di prosa 2022/23 del Teatro Fusco, presentata a fine luglio, è ormaiin ciascuna delle sue repliche serali, compreso il pomeridiano di 'Zorro' con Sergio Castellitto, dal primo spettacolo del 26 novembre sino all'ultimo sipario, che si abbasserà il 30 aprile. ...... vicenda in mano ai legali), ma Bologna con un break devastante dopo la pausa lunga si garantisce una vittoria larga (+25) in un Pala Agsm Aim. Virtus sempre senza Shengelia e Abass, non c'è ...PESARO - Una Vitrifrigo Arena di Pesaro gremita per il Mengoni Live 2022, in programma questa sera alle 21. Marco Mengoni sta riscuotendo solo sold out in questo tour, in attesa di ...Era già sold out da un mese e mezzo fa, quindi che sarebbe stata una serata memorabile era nell’aria da qualche settimana. E così è stato: il concerto di Gigi D’Alessio, in programma giovedì scorso al ...