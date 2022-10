Sinistra Italiana | Fratoianni commissaria la segreteria toscana | guidata da Alessia Petraglia Polemica e ironia nel partito

La Repubblica Firenze.it

L'unica che sembra vivere su Marte sembra essere la, anziché imparare la lezione dai colleghi europei....Mi hanno chiesto anche se sono... Questa è la mia ultima partita in nazionale, sono stanca ", avrebbe detto al suo procuratore dopo la vittoria del bronzo ai mondiali femminili . La... In Toscana commissariata Sinistra italiana La Svezia ridurrà la quota di rifugiati da 5.000 persone all'anno a sole 900, oltre a tagliare il budget degli aiuti internazionali. Nel patto di coalizione con i Democratici svedesi, c'è anche la lot ...E' bufera dentro la Sinistra Italiana. Fratoianni ha deciso di commissariare la segreteria regionale in Toscana, guidata da Alessia Petraglia. Lo rivela su Facebook Fabio Veneri ...