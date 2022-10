Simone Coppi | chi è il “finto marito mai esistito” di Eliana Michelazzo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 16 ottobre 2022)è il, la ex manager di Pamela Prati. Peccato solo che, quando nel 2019 sò il caso Mark Caltagirone, saltò fuori che anche il consorte della donna che curava l’immagine dell’ex prima donna del Bagaglino non fosse maiè il(inesistente) di Eliana. Ma cosa c’entra Alfonso Signorini con la ex manager di Pamela Prati e con tutta questa vicenda in generale. Il direttore di Chi, ospite al Maurizio Costanzo Show, nel 2019 aveva rivelato di essere stato “vittima” di una certa “Donna Pamela” che aveva tentato di coinvolgerlo in una sorta di truffa sentimentale via social. Qui di seguito, le dichiarazioni del conduttore del ...