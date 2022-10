Siccità | Paolo Virzì e un' Italia impazzita

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 ottobre 2022) SICCITA' con Silvio Orlando, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci. Regia di. Produzione2022. Durata: 2 oreLA TRAMA A Roma non piove da tre anni e la città è serrata dalla morsa della. Una tanica d'acqua diventa un bene da difendere anche a costo della vita. In una capitale assetata ebrancola una serie di personaggi condannati a giarare penosamente a vuoto. Come un autista di piazza che parla coi morti, un ex detenuto che cerca, come il personale di un ospedale sull'orlo del collasso.PERCHE' VEDERLO perchèdà un'ulteriore prova di maturità orchestrando con mano maestra un commedione che ricorda quelli sull'Americadi Altman. Sull'orlo della pazzia è andata l'nell'anno del Covid. La ...